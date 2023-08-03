Події

20:04 03.08.2023

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії

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У Херсоні під час ворожого обстрілу поранено волонтера з Норвегії, чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Близько 16:50 російська армія знову атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його госпіталізували до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує.

 

Теги: #херсон #волонтер #обстріл

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