Українська авіація за добу завдала по ворогу десять ударів

Українська авіація за добу завдала по ворогу 10 ударів: вісім - по живій силі і техніці, два – по зенітно-ракетним комплексам, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 - по зенітно-ракетних комплексам окупантів", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ на фейсбук-сторінці у четвер увечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, один пункт управління, один район зосередження озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, три склади боєприпасів ворога.