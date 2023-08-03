Мовний омбудсмен підтримує посилення штрафів за використання забороненої російської музики
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримує посилення штрафів за використання забороненого російського музичного продукту.
"Збільшення розмірів штрафів за використання музичного продукту держави-агресора - це одна зі складових справжньої боротьби на мовному фронті", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена з посиланням на Кременя.
Він, зокрема, підтримує поданий парламентарями до Верховної Ради законопроєкт №9547 "Про внесення змін до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".
"Токсична кремлівська музика, ставши елементом ворожої пропаганди, вже не буде псувати український інформаційний простір. Слухати музику російських артистів, які схвалюють агресію проти України, роблять злочинні заяви, заперечують воєнні злочини - безвідповідально, аморально, підступно", - наголосив Кремінь.