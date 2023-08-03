Події

07:27 03.08.2023

За добу на фронті відбулося 44 бойові зіткнення

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За добу на фронті відбулося 44 бойові зіткнення

Протягом минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення, російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище на бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці у четвер уранці.

"За минулу добу відбулося 44 бойові зіткнення", - ідеться у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута, Грабовське Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Біла Гора, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка на Донеччині.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Макарівки. Здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве, Рівнопіль і Зелене Поле Донецької області.

На запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки та Кам’янське Запорізької області.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах  Одрадокам’янки та Антонівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка, Львове, Кізомис та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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