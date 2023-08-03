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07:11 03.08.2023

Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

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Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель попередив цивілізовані країни і держави "G20", що РФ пропонує їм дешеве зерно для створення нових залежностей, і поглиблює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність, передає Reuters.

Як наводить агентство текст листа, Боррель закликає виступити "чітким і єдиним голосом", щоб підштовхнути Кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу безпечного експорту української агропромисловості Чорним морем.

Також він наголошує, що Росія має припинити атаки на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.

"Саме тоді як світ має справу з перебоями в постачанні та підвищенням цін, Росія зараз звертається до вразливих країн із двосторонніми пропозиціями щодо постачань зерна за зниженими цінами, роблячи вигляд, що вирішує проблему, яку вона сама створила", - пише дипломат.

Боррель називає дії Москви "цинічною політикою навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки".

Зазначається, що РФ заявила, якщо вимоги щодо поліпшення власного експорту зерна і добрив будуть задоволені, вона розгляне питання про повернення до угоди щодо Чорного моря. Однією з основних вимог Москви є повторне підключення Россельхозсбанка до міжнародної платіжної системи SWIFT. ЄС відключив його в червні 2022 року.

"ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн. Жодних санкцій щодо російського експорту продуктів харчування і добрив у треті країни немає", - нагадав Боррель.

 

 

 

Теги: #рф #зерно #залежність #боррель

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