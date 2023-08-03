Події

07:06 03.08.2023

РФ на тисячу осіб поповнила підрозділи внутрішніх військ за рахунок "зеків"

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РФ на тисячу осіб поповнила підрозділи внутрішніх військ за рахунок "зеків"

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув'язнених, поповнивши підрозділи внутрішніх військ за рахунок 1 тис. осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Так, відповідно до розпорядження так званого "мвс днр", проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості", - ідеться в ранковому зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Встановлено, що поранення ув'язнених під час бою не знімає з них судимості, а з тих, хто перебував під слідством, підозри буде знято лише під час демобілізації.

У Генштабі наголосили, що терористам дали завдання на активізацію роботи з боротьби зі злочинністю та поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у скоєнні кримінальних правопорушень.

Водночас, додали в Генштабі, переатестацію для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік Росії, буде проведено після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого "МВС днр".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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