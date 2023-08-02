За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів

За добу авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також одного - по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в середу ввечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів окупантів.