Події

19:21 02.08.2023

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів

1 хв читати
За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів

За добу авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також одного - по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в середу ввечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, один район зосередження особового складу та два склади боєприпасів окупантів.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 02.08.2023
Протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення

Протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення

19:12 02.08.2023
Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаударів, здійснив 36 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаударів, здійснив 36 обстрілів із РСЗВ

07:56 02.08.2023
Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

07:23 02.08.2023
Минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень

Минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень

07:17 02.08.2023
Протягом доби ворог завдав 75 авіаударів і 68 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 75 авіаударів і 68 обстрілів із РСЗВ

07:14 02.08.2023
ЗС України за добу вразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях противника

ЗС України за добу вразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях противника

00:39 02.08.2023
Внаслідок обстрілів Сумщини пошкоджено три приватні будинки - ОВА

Внаслідок обстрілів Сумщини пошкоджено три приватні будинки - ОВА

19:08 01.08.2023
Українська авіація за добу завдала семи ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала семи ударів по районах зосередження противника

19:04 01.08.2023
Українська армія продовжує наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

Українська армія продовжує наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

12:33 01.08.2023
ЗСУ розробили кроки та організаційні зміни для вирішення проблеми у сфері тактичної медицини - заява Генштабу

ЗСУ розробили кроки та організаційні зміни для вирішення проблеми у сфері тактичної медицини - заява Генштабу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

Нічною атакою на Ізмаїл знищено 40 тис. тонн зерна, на нього чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі - Кубраков

Керівник департаменту війни: 99% усіх воєнних злочинів розслідують і розслідуватимуть в Україні

ОСТАННЄ

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця

Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

Зеленський: Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі

Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

Папа Римський закликає Європу шукати креативні варіанти для врегулювання в Україні

Викрито організовану групу шахраїв, які під виглядом купівлі авто для ЗСУ привласнювала пожертви, - прокуратура

ДБР повідомило про підозру військовому комісару із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його маєток

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

У Київській області відновлено понад 12,5 тис. об'єктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА