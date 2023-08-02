Події

19:18 02.08.2023

Протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення

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Протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення

Протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому ввечері в середу.

Зазначається, що противник намагався безуспішно відновити втрачене положення на захід від Курдюмівки, на південь від Андріївки та на захід від Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку, а також на захід від Старомайорського та на північ від Урожайного на шахтарському напрямку.

На мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки.

На запорізькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошують у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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