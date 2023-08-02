Протягом минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище на північ і на захід від Кліщіївки Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці у середу вранці.

Крім того, за даними Генштабу "на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки… на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка… на Шахтарському напрямку безуспішні спроби відновити втрачене становище на схід від Старомайорського".

Тим часом, на запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.