Події

07:20 02.08.2023

У результаті обстрілів Одещини на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджено елеватор

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У результаті обстрілів Одещини на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджено елеватор

У ніч проти середи російські окупанти атакували портову та промислову інфраструктуру регіону іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed", у результаті чого на об'єктах виникли пожежі, пошкоджено елеватор, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Вночі ворог направив ударні БПЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор", - сказано в повідомленні у телеграмі у середу вранці.

За словами голови ОВА, на місці працюють усі відповідні служби.

"Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило", - поінформував Кіпер.

Як уточнили в Оперативному командуванні "Південь", ворог використав для атаки безпілотники "Shahed-136", які були випущені з Азовського моря через Чорне та направлені на південь Одеської області.

"Очевидною метою ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони безперервно працювали майже 3 години", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #атака #одеська_область #бпла

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