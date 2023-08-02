ЗС України за добу вразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях противника

Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та чотири пункти управління російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці у середу вранці.

Крім того, ракетники та артилеристи також вразили один район зосередження озброєння та військової техніки ворога, шість засобів ППО та три райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та два важливі об'єкти противника.

Тим часом Авіація Сил оборони України за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один по командному пункту та один по зенітно-ракетному комплексу окупантів.