Українська авіація за добу завдала семи ударів по районах зосередження противника
Авіація Сил оборони України за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один - по командному пункту та один по зенітно-ракетному комплексу окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, 5 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу та ще 2 важливі об'єкти ворога.