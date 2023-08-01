Українська армія продовжує наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на північ і захід від Кліщіївки Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські підрозділи успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На мар'їнському напрямку українські військовослужбовці продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка.

На шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище на схід від Старомайорського.

На запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Упродовж доби ворог завдав одного ракетного, 49 авіаційних ударів і здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Артилерійських і мінометних обстрілів за добу зазнали понад 96 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.