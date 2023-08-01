Події

07:17 01.08.2023

Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

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Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

Сили оборони за добу завдали 7 авіаударів у зосередження окупантів, вразили систему залпового вогню "Солнцепьок" та 5 артсистем противника, інформує Генштаб ЗС України в оперативному зведенні у вівторок уранці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 по зенітно-ракетних комплексах ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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