Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степового Сумської області та Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на схід від Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів на північ від Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На бахмутському напрямку від ворожого артилерійського обстрілу постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує обстріл населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. У районі останнього зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Малинівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонщині противник зберігає військову присутність. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога.