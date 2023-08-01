Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

Російські окупанти за добу здійснили 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, а також понад 60 разів обстріляли з РСЗВ наші війська та населені пункти, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"За минулу добу ворог завдав 9 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

"В результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки", - зазначили в Генштабі.