Події

06:58 01.08.2023

Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

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Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

Російські окупанти за добу здійснили 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, а також понад 60 разів обстріляли з РСЗВ наші війська та населені пункти, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"За минулу добу ворог завдав 9 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

"В результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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