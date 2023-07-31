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23:50 31.07.2023

Учасниками обговорення Формули миру будуть відповідальні держави, які поважають міжнародне право та статут ООН, тому Росії там не буде – Єрмак

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Учасниками обговорення Формули миру будуть відповідальні держави, які поважають міжнародне право та статут ООН, тому Росії там не буде – Єрмак

Україна буде рада бачити представників усіх країн, які поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на будь-яких зустрічах, присвячених імплементації Формули миру президента Зеленського. Однак це стосується відповідальних держав, які поважають міжнародне право та статут ООН, тож Росії там не буде. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок увечері після того, як президент Мексики висловився про можливість участі РФ у переговорах про Формулу миру.
«Ми будемо раді бачити представників усіх країн, які поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на будь-яких зустрічах, присвячених імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського. Ми будемо безмежно раді, якщо Захід, Схід, Південь та Північ у цьому форматі спільно працюватимуть над відновленням системи світової безпеки», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
«Однак це форум відповідальних держав, які поважають міжнародне право та статут ООН. Тому Росії там не буде», - наголосив Єрмак.
Раніше агентство Reuters повідомило, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до мирних переговорів на Близькому Сході за участю представників як України, так і Росії.
 

Теги: #україна #переговори #єрмак #формула_миру

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