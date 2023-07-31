Події

19:42 31.07.2023

Російські війська розміщують особовий склад на цивільних об'єктах окупованих територій України

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Російські війська розміщують особовий склад на цивільних об'єктах окупованих територій України

Російські окупаційні війська розширюють використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих українських територій у військових цілях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, "у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області у будівлях закладу освіти розміщено понад 100 окупантів".

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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