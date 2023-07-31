Сили оборони України продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках

Протягом доби відбулося майже 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як зазначає Генштаб, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів", - інформує Генштаб.

Як повідомляється, на куп'янському напрямку "наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів".

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів на північ від Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійського обстрілу зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

Як повідомляється, на бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Нью-Йорка та Авдіївки. На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. "Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. "В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області".

Як повідомляється, на запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. "Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка і Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів".

Як наголошується, "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".