Події

19:24 31.07.2023

Росіяни за добу завдали 9 ракетних і 39 авіаційних ударів

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Росіяни за добу завдали 9 ракетних і 39 авіаційних ударів

Російські окупаційні війська протягом доби завдали дев'яти ракетних і 39 авіаційних ударів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про ситуацію станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби ворог завдав дев'яти ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

"Імовірність нанесення російськими терористами ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється, авіація сил оборони за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і трьох - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили два зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", артилерійський засіб на вогневій позиції та чотири райони зосередження особового складу ворога", - інформує Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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