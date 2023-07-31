Події

18:29 31.07.2023

Лубінець звернувся до спецпредставника генсека ООН із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні

2 хв читати
Лубінець звернувся до спецпредставника генсека ООН із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

"У доповіді уповноважена з прав дитини Російської Федерації (Марія Львова-Білова - ІФ-У) повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначає Лубінець, "під виглядом "добрих справ", евакуації чи відпочинку Росія вивозить українських дітей на територію Російської Федерації чи тимчасово окупованого Криму… У доповіді також подається кількість дітей вивезених і влаштованих у прийомні російські сім’ї з тимчасово окупованих територій України (Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської і Запорізької областей)".

"Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на злочини, які постійно Росія вчиняє щодо українських дітей та вжити негайних заходів задля припинення грубих порушень норм міжнародного права. Також закликаю сприяти повернення всіх дітей на територію України", - написав Лубінець.

Як поінформував Лубінець, він звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати Україні.

"Ми будемо працювати, допоки не повернемо кожну дитину додому, а для українських дітей, дім – Україна", - додав він.

 

Теги: #оон #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:08 29.07.2023
В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

18:12 27.07.2023
Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

12:14 26.07.2023
Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

Координатор ООН в Україні оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

19:16 25.07.2023
ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS

21:22 19.07.2023
Кулеба в ООН закликав держави Африки об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України

Кулеба в ООН закликав держави Африки об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України

20:31 19.07.2023
ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

23:19 18.07.2023
Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

19:13 18.07.2023
У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

18:55 18.07.2023
Кулеба: Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для організації повернення цивільних заручників із російського полону

Кулеба: Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для організації повернення цивільних заручників із російського полону

18:21 18.07.2023
Кулеба закликав держави-члени ООН приєднуватися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Кулеба закликав держави-члени ООН приєднуватися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

ОСТАННЄ

Хорватія виділила EUR1 млн на програму ООН з гуманітарного розмінування в Україні

Парламент Молдови схвалив будівництво мосту в Україну через Дністер

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Стартувало подання заяв для вступу до магістратури - Міносвіти

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки в Кривому Розі

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

БЕБ вилучило 1 тис. тонн біопалива російського походження в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА