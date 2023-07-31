Зеленський підписав закон про надання правоохоронцям права збивати БПЛА в разі порушення ними повітряного простору України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання Національній поліції та Національній гвардії права збивати безпілотні літальні апарати в разі порушення ними повітряного простору України.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №8185, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 31 липня.

Метою законопроєкту є врегулювання питань застосування безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидії їх незаконному використанню.

Згідно з документом, безпілотні апарати заборонено використовувати над будівлями поліцейських відділків, Служби безпеки України (СБУ) та об'єктами прикордонної служби і в період дії воєнного стану, і після його завершення.

Законопроєкт пропонує розширити повноваження Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, СБУ щодо застосування ними спеціальних засобів (пристроїв) для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх у разі порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об'єктів інфраструктури та важливих державних об'єктів, у спеціальних зонах з особливим режимом.

Документ забороняє здійснювати польоти БПЛА над прикордонною смугою, за винятком випадків, визначених Кабміном, пунктами пропуску (контролю) через держкордон і контрольними пунктами в'їзду-виїзду, об'єктами Держприкордонслужби.

Крім того, для протидії диверсії та злочинності в окремих місцевостях можуть бути застосовані засоби та пристрої для тимчасового обмеження доступу до інтернету та використання мобільного зв'язку.

Як повідомлялося, 13 липня ВР ухвалила цей законопроєкт у цілому.