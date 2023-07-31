В ISW пояснили мовчання РФ щодо ударів ЗС України по Чонгарському мосту

У РФ відзначилися відсутністю реакції, виконуючи вимоги Кремля не висвітлювати "незручні" теми після чергового удару ЗСУ по мосту Чонгар, що з'єднує материкову територію України з окупованим Кримом, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар є "помітним переломом у репортажах про війну в Україні".

Це може свідчити про те, що Кремль віддав наказ "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем, припустили західні аналітики.

ЗСУ 29 липня заявили про успішне нанесення удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.

Фахівці ISW не зафіксували жодних дискусій російських блогерів про український удар, а також постів "воєнкорів", які б просували заяву очільника окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow під час атаки на міст.

Також зазначається, що єдиним джерелом у РФ, яке прокоментувало удари, є місцевий російський новинний телеграм-канал. Зокрема, він посилив ймовірні заяви російських "туристів" у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

При цьому слід звернути увагу, що російські "воєнкори" відреагували на удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням. При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

У звіті зазначили, що міст Чонгар є помітним вузьким місцем на критично важливій окупаційній наземній лінії зв'язку (GLOC) і малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорують успішний або невдалий удар ЗСУ по об'єкту.

Раніше аналітики ISW озвучували висновки, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни проти України більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання Москви після "видалення видатних критичних голосів у російському інформаційному просторі", зокрема терориста Ігоря Гіркіна, а також засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Однак загальний страх перед покаранням з боку Кремля навряд чи б призвів до такої майже повсюдної відсутності висвітлення драматичної події, і найімовірніше, що ця відсутність висвітлення викликана конкретною директивою Кремля не висвітлювати збої в критичних GLOC", - наголосили в ISW.

Як повідомлялося, сили оборони вранці суботи, 29 липня, успішно вдарили по Чонгарському мосту, розташованому на кордоні між Херсонською областю та Кримом, повідомили у Страткомі ЗСУ.