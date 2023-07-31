Події

07:52 31.07.2023

Унаслідок ворожої ракетної атаки та подальшої пожежі постраждав охоронець складу

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Унаслідок ворожої ракетної атаки та подальшої пожежі постраждав охоронець складу

Російські окупанти в ніч на понеділок здійснили атаку ракетами С-300 по Харкову, унаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні та постраждав охоронець, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим загорянням двох осередків.

Загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.

До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць техніки та 28 фахівців особового складу ДСНС Харківського гарнізону.

Як повідомлялося, внаслідок нічного удару, завданого по Харкову російськими окупаційними військами, виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл #постраждалий

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