Унаслідок ворожої ракетної атаки та подальшої пожежі постраждав охоронець складу

Російські окупанти в ніч на понеділок здійснили атаку ракетами С-300 по Харкову, унаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні та постраждав охоронець, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим загорянням двох осередків.

Загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.

До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць техніки та 28 фахівців особового складу ДСНС Харківського гарнізону.

Як повідомлялося, внаслідок нічного удару, завданого по Харкову російськими окупаційними військами, виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.