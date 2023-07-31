Події

07:07 31.07.2023

Окупанти підключають місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів

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Окупанти підключають місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів

Російські окупанти почали підключати місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів - прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації", - ідеться в повідомленні.

Тим самим, зазначають у Генштабі, РФ продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій у своє інформаційне середовище.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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