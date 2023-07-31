31 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 523 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 523 RUSSIAN AGRESSION

31 липня відзначають День незвичайних музичних інструментів, Всесвітній день рейнджера, День народження Гаррі Поттера.

У США - День Гавайського прапора.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Багатостраждального, Печерського і Святого мученика Еміліана.

У католиків - День святого Ігнатіуса Лойоли.

День незвичайних музичних інструментів

Свято присвячено рідкісним музичним інструментам, таким як клавікорд, варган, гітаррон, блокфлейта, глюкофон, ґанґ, диджериду, шарманка. А трапляються й зовсім дивовижні. Наприклад, котяче піаніно - у джерелах 19 століття є зображення домашніх улюбленців, яких посадили в ряд, а хвости зв'язали з клавіатурою піаніно, і під час натискання на клавіші кішки відчували біль і починали видавати гучні звуки, які чимось нагадують мелодію; або гідралофон (є результатом перетворення коливань рідини на звуки); або величезний орган у концертному залі Бордвок в Атлантік-Сіті, який містить понад 33 тисячі труб; або індонезійський бонанг із бронзових гонгів, які стоять на дерев'яній підставці (як резонатори над гонгами підвішують півсфери з глини).

Дивовижні звуки можна почути у виконанні зімбабвійської мбіри, індійського горна з морської мушлі та африканського танбура. А мелодії, що видаються бубном і варганом, вважаються частиною шаманських ритуалів і можуть "відкривати ворота у світ духів". Список незвичайних пристроїв для відтворення музики досить великий. До того ж, існує і безліч незвичайних інструментів у результаті модифікацій традиційних - сирні барабани, овочеві сопілки, велика кількість модифікованих арф, органів, гітар і духових інструментів.

Всесвітній день рейнджера

Всесвітній день рейнджера, або паркового рейнджера, державного інспектора з охорони тварин і довкілля, що відзначається щороку 31 липня, заснований 2007 року Міжнародною федерацією рейнджерів, щоб відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи і вшанувати пам'ять загиблих під час несення своєї служби.

Парковий рейнджер - це фахівець, який займається захистом і збереженням природоохоронних зон, диких тварин і середовища їхнього проживання від браконьєрів і зовнішніх посягань, пов'язаних із цивілізацією.

Цього дня:

1919 - У Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою;

1924 - Польський уряд заборонив вживати українську мову в державних і самоврядних установах Західної України;

1941 - Кость Паньківський у Львові обраний головою Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 - Уперше людина проїхалася Місяцем на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 - У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1991 - СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ;

1994 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною - 6,14 м.

Церковне свято

День пам'яті мученика Еміліана

Святий мученик Еміліан, пам'ять якого вшановується цього дня, постраждав за віру за часів імператора Юліана Відступника (4 століття). Імператор розіслав по всіх областях указ, згідно з яким християн слід було піддавати смерті. У місті Доростолі на березі Дунаю, де жив Еміліан, указ виголосили на міській площі.

Обурений жорстоким рішенням імператора, Еміліан вирушив на язичницьке капище, розбив статуї ідолів і перекинув вівтарі. Коли городяни побачили, що капище розгромлено, вони в люті почали бити селянина, який випадково проходив повз. Еміліан крикнув, щоб не чіпали невинну людину, і зізнався у своєму вчинку. Чоловіка схопили і привели до судді Капітоліна.

За наказом сановника Еміліана довго били, а потім засудили на спалення. Однак мученик не загинув у вогнищі, зате полум'я обпалило багатьох язичників, які прийшли подивитися на страту. Коли вогонь згас, святий Еміліан ліг на вугілля і з молитвою відійшов в інший світ.

День святого Ігнатіуса Лойоли

У 1491 році в Іспанії, в родовитій, але небагатій дворянській сім'ї народилася тринадцята дитина - Ігнасіо Лопес де Лойола, згодом всесвітньо відомий як засновник ордену єзуїтів Ігнатіус Лойола, чия пам'ять щорічно вшановується католицькою церквою 31 липня.

У віці 30 років, він почав вивчати релігію. Приводом послужили військові події - облога французькими військами іспанського міста Памплони. Під час боїв Лойола отримує каліцтво - одним із снарядів йому роздробило ногу, а уламком зруйнованої стіни зламало іншу. Але Лойола не залишив поля бою, чим заслужив повагу французів.

Понад рік Лойола лікував роздроблені ноги, лікарі докладали всіх зусиль, щоб зростити кістки, але результат не задовольняв Лойолу. Ба більше, спочатку кістка, що стирчала з коліна, заважала при ходьбі - за наказом Лойоли її відпиляли. Потім виявилося, що одна нога його стала коротшою за іншу - Ігнатіус наказав зробити протези, щоб витягнути ногу. Протези завдавали неймовірних страждань, і, в результаті, Лойола все одно залишився кульгавим.

Якраз під час лікування він прочитав велику кількість книжок, які стали віддушиною в боротьбі з хворобою і стражданнями. Книги перевернули уявлення Лойоли про світ, буття і власне призначення, і навесні 1522 року він іде із замку в монастир.

У 1534 році Лойола засновує єзуїтський орден, названий "Товариством Ісуса". Метою ордена стало зміцнення влади папи, яке, своєю чергою, могло бути досягнуто шляхом проникнення вчення єзуїтів у середовище багатих і панівних кіл різних держав. Також єзуїти прагнули підтримувати тісний зв'язок із відомими політичними діячами, не залишали поза увагою хліборобську і фінансову аристократію, щоб через них впливати на політичне і суспільне життя, проводячи папські закони.

Інакше кажучи, орден єзуїтів служив зміцненню авторитету католицької церкви, що похитнувся. Статут нового релігійного чернечого ордена був схвалений папою, а першим кардиналом ордена був обраний сам Лойола. Пробувши як кардинал ордена до останнього дня свого життя, Лойола помер у Римі 31 липня 1556 року, так і не призначивши собі наступника.

Іменини: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан.