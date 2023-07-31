Росіяни 32 рази обстріляли Сумську область, є поранений

У неділю російські війська обстріляли 22 населені пункти у семи прикордонних громадах Сумської області, всього зафіксовано 169 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня було скоєно 32 ворожі обстріли. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріляно 22 населені пункти в 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській", - йдеться в повідомленні.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (30 вибухів), САУ (27 вибухів) та артилерії (п'ять вибухів). Поранено цивільну особу. Також пошкоджено три приватні житлові будинки та СТО, на території якої – трактор та трансформатор.

По Білопільській громаді ворог з міномету випустив 15 мін.

Юнацька громада зазнала обстрілу з САУ (вісім вибухів).

На територію Есманської громади росіяни скинули з безпілотника два вибухові заряди ВОГ, а також обстріляли з міномету (40 вибухів).

Під вогнем ворожих мінометів була і Зноб-Новгородська громада, тут зафіксовано п'ять вибухів.

Середино-Будська громада зазнала обстрілів зі ствольної артилерії (вісім вибухів) та мінометів (10 вибухів). Крім того, ворожий дрон скинув один заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу.

У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл з артилерії (чотири вибухи), міномета (12 вибухів), а також скидання з ворожого БПЛА вибухового заряду ВОГ.