Події

20:17 30.07.2023

У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища

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У Сумах рятувальники завершили розбір завалів після ракетної атаки російських окупаційних військ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - написав він у телеграм-каналі.

Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що тільки поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору.

За словами президента, у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах було задіяно 285 осіб.

"Я дякую кожному і кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні!", - наголосив він.

Як повідомлялося, в ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Раніше було відомо про одного загиблого та 17 поранених. Кількість загиблих збільшилася до двох осіб, постраждалих - 20, із них трьох госпіталізовано.

 

 

 

Теги: #атака #суми #завали

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