Події

19:37 30.07.2023

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті

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За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті

За добу між українськими захисниками і російськими окупантами відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

"Протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 н. п., зокрема, постраждали Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Порохонь, Ситне Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.

На куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону, успішно відбивши атаки противника на схід від Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фіголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка та Куп'янськ на Харківщині.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійського обстрілу зазнали н.п. Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 н. п., зокрема Оріхове-Василівка, Білокузьминівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка та Костянтинівка Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійського обстрілу зазнали понад 10 н.п., зокрема Керамік, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки та Побєди Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 н.п., зокрема Красногорівки, Мар'їнки, Георгіївки, Гострого та Катеринівки.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в Старомайорському районі. Здійснив обстріли н.п. Благодатне, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню ЗСУ.

Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійського обстрілу зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я та Кам'янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове та Величезне Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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