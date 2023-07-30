Події

19:22 30.07.2023

Росіяни зазнають великих втрат на тлі успішного контрнаступу ЗС України в Луганській області

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Росіяни зазнають великих втрат на тлі успішного контрнаступу ЗС України в Луганській області

Російські окупанти на тлі успішного контрнаступу ЗСУ зазнають великих втрат у Луганській області і фізично не встигають вивозити загиблих із місцевих моргів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Зокрема, у Сватовому Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх уже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах", - ідеться в повідомленні.

Водночас, згідно з повідомленням вечірнього зведення українського Генштабу, у місті Старобільськ загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу з місцевих медустанов до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам.

"Унаслідок чого місцеві літні люди скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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