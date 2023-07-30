Понад 30% українців згодні на завершення війни за будь-яку ціну, 53% готові далі вести боротьбу - соціолог

Понад 30% опитаних українців згодні на завершення війни найближчим часом за будь-яку ціну, 53% готові далі вести боротьбу заради перемоги над Російською Федерацією, повідомив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов.

"Ми з серпня 2022-го року регулярно ставимо питання про те, чи вірять українці у перемогу над Росією. За цими параметрами ми маємо стабільний показник. Зокрема, 93% українців вірять у перемогу над Росією. Ми самі дивуємось, що ця цифра вже понад рік залишається незмінною", - сказав Шаповалов в ефірі телеканалу "Еспресо" в неділю.

Шаповалов також наголосив, що більшість українців не підтримують відмову від вступу d НАТО та окупації частини територій Росією як умови для завершення війни.

"У опитуваннях українців щодо результатів війни ми вирішили трішки заглибитись у це питання. Зокрема, ми зробили акцент на втомленості від війни, або на готовності йти на компроміси громадян. Оскільки віра у перемогу - добре, але є реальність. Тому ми запитали українців про те, чи готові вони були б до завершення війни найближчим часом, але за будь-яку ціну. Інше питання полягало у готовності далі вести боротьбу, якщо це потрібно для перемоги", - розповів Шаповалов.

"Понад 30% наших громадян погодились з тим, щоб війна завершилась найближчим часом за будь-якої ціни й 53% відсотки готові далі вести боротьбу. Це трішки тривожні цифри. Однак слід зауважити, що коли ми запитали про умови припинення війни й назвали відмову України від вступу до НАТО та залишити окуповані території Росії, то навіть ті громадяни, які підтримували завершення війни найближчим часом, назвали ці умови для них неприйнятними", - додав він.