ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії фронту і просунулися вперед - ISW

Українські війська в суботу провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і просунулися вперед, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 липня.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 28 липня, підтверджують, що українські війська просунулися поблизу північно-західної околиці Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на геолокаційних знімках, опублікованих 29 липня, видно, що ЗСУ просунулися вперед біля околиці Приютного на півночі, приблизно 16 км на південний захід від Великої Новосілки в прикордонному районі між Донецькою та Запорізькою областю.

Зазначається, що українські офіційні особи повідомляли, що ЗСУ вели контрнаступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області.