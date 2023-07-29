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10:51 29.07.2023

Єрмак обговорив Формулу миру з послами, назвав повернення до кордонів-1991 принциповою умовою завершення війни

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Єрмак обговорив Формулу миру з послами, назвав повернення до кордонів-1991 принциповою умовою завершення війни

Повне відновлення суверенітету і повернення до кордонів 1991 року Україна вважає однією з принципових умов завершення війни, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками зустрічі з послами та представниками дипломатичних місій, що відбулася у Верховній Раді в День Української Державності.

"Непорушність кордонів і право націй на самовизначення є тими базовими принципами, на яких тримається вся система міжнародних відносин. Формула миру президента Володимира Зеленського відкриває універсальний шлях до миру через відновлення та подальше дотримання засадничих принципів міжнародної співпраці", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, зустріч відбулася за дорученням президента України. На зустрічі говорили про реалізацію Формули миру, зокрема, пункту поваги до Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Також тривала робота над виробленням єдиного розуміння цієї Формули.

"Ми детально працюємо з союзниками по кожному пункту Формули, яка насправді є інструментом для запобігання геополітичних криз... Разом із партнерами ми напрацьовуємо максимально чіткі та короткі формулювання, що передбачатимуть можливість різних тлумачень пунктів Формули. Та Та хоч би якою була корекція, основоположний принцип Формули – повна відповідність нормам міжнародного права – залишатиметься непорушним", - розповів керівник Офісу глави Української держави.

Він поінформував, що в процесі імплементації Формули було створено трирівневу структуру її узгодження та реалізації: перший - посли країн, другий - радники з національної безпеки, третій і вищий - лідери держав.

У заході взяли участь представники посольств країн "Великої сімки", посли та представники дипломатичних місій Євросоюзу, Чехії, Польщі, Південно-Африканської Республіки, Естонії, Туреччини, Литви, Єгипту, Бразилії, Республіки Корея, Індії, Румунії, Фінляндії, Норвегії, Данії, Іспанії, Латвії, Нідерландів, Північної Македонії, Словаччини, Швеції, Об'єднаних Арабських Еміратів, Апостольської Нунціатури, а також екзарха Вселенського Патріархату та координатора системи ООН в Україні. В онлайн-режимі до зустрічі долучилися представники дипломатичних установ Німеччини, Чилі, Австралії, Кувейту, Аргентини, Островів Кука, Бахрейну та Саудівської Аравії.

Єрмак додав, що щоразу учасників таких зустрічей стає більше.

Теги: #посли #єрмак #формула_миру

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