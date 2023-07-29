Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем були Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охримівка, Колодязне, Дворічна, Западне та інші населені пункти. В районі Дружелюбівки Ізюмського району ворог завдав авіаційного удару. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.