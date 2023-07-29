Події

01:41 29.07.2023

Мотиви окупантів, які підірвали українських військовополонених в Оленівці, не встановлені

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Мотиви окупантів, які підірвали українських військовополонених в Оленівці, не встановлені


 Слідство не може зрозуміти, з яких мотивів було скоєно теракт, що призвів до загибелі українських військовополонених на території колонії в окупованій Оленівці в липні 2022 року. Про це заявив заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків в ефірі Радіо Свобода.
"На жаль, не можемо зрозуміти з яких мотивів це зроблено", - зазначив він у п'ятницю ввечері.
Семків наголосив, що росіяни вчинили воєнний злочин, і це ні в кого не викликає сумнівів.
"Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Вона зобов'язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за опір збройній агресії, чи якісь особисті мотиви. Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин, тут ні в кого немає жодних сумнівів", - сказав представник Офісу генпрокурора.

 

Теги: #вибух #мотиви #слідство #оленівка

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