Мотиви окупантів, які підірвали українських військовополонених в Оленівці, не встановлені



Слідство не може зрозуміти, з яких мотивів було скоєно теракт, що призвів до загибелі українських військовополонених на території колонії в окупованій Оленівці в липні 2022 року. Про це заявив заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків в ефірі Радіо Свобода.

"На жаль, не можемо зрозуміти з яких мотивів це зроблено", - зазначив він у п'ятницю ввечері.

Семків наголосив, що росіяни вчинили воєнний злочин, і це ні в кого не викликає сумнівів.

"Російська Федерація цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Вона зобов'язана забезпечити відповідний захист військовополоненим, якими були люди, які перебували в Оленівці, але цього не було зроблено, тому важко зараз говорити про мотиви, через які вони це зробили: чи була це ненависть до наших військовослужбовців за опір збройній агресії, чи якісь особисті мотиви. Але очевидно, що було скоєно воєнний злочин, тут ні в кого немає жодних сумнівів", - сказав представник Офісу генпрокурора.