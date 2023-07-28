Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

Російські окупанти обстріляли с. Новоберислав і смт Козацьке в Херсонській області, унаслідок цього поранень дістали двоє місцевих жителів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У селі Новоберислав армія РФ вдарила по житловому будинку, поранено 41-річного чоловіка. По селищу Козацьке російська авіація завдала трьох ударів. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік. Він дістав поранення", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю.

Обох постраждалих було госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.