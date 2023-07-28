Проросійського блогера Шарія та ексначальника поліції Вінницької області заочно судитимуть за держзраду

Завершено спецрозслідування і скеровано до суду справу за обвинуваченням у держзраді відомого проросійського блогера і колишнього начальника поліції Вінницької області, які працювали на ФСБ РФ, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського блогера та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України, виконуючи завдання ФСБ РФ.

"З 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи", - йдеться в повідомленні.

Інший обвинувачений, як зазначається в повідомленні відомства, - керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.

"Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту", - уточнюють у прокуратурі.

За інформацією прокуратури, колишній керівник обласної поліції до співпраці з ФСБ РФ залучив проросійського блогера, він погодився на пропозицію виконувати завдання російської спецслужби.

"Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ", - інформують у відомстві.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Вінницькій області.

У повідомленні не зазначено ім'я блогера, ідеться про Анатолія Шарія.