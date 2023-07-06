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14:49 06.07.2023

СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію, який допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитами українських полонених

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СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію, який допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитами українських полонених

Служба безпеки України встановила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія і повідомила про підозру у зв'язку з підготовкою постановочних відеороликів із допитами українських полонених.

"Встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених. Зокрема, Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти", - повідомляють у телеграм-каналі СБУ в четвер.

За інформацією української спецслужби, змонтовані сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, зокрема на міжнародній арені.

"За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5 служби ФСБ Косенком", - зазначено в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що спілкуватися з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник із тимчасово окупованого Севастополя. "Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді", - повідомляє спецслужба.

Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. "Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби РФ. Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації", - йдеться в повідомленні.

Однак сам Шарій, за інформацією СБУ, у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

СБУ здійснює комплексні заходи щодо притягнення обох зловмисників до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У СБУ нагадують, що в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #сбу #шарій

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