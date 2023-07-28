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10:29 28.07.2023

Російсько-африканський форум у Санкт-Петербурзі не привів до зміни політики, репутація РФ в Африці постраждала - ISW

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Російсько-африканський форум у Санкт-Петербурзі не привів до зміни політики, репутація РФ в Африці постраждала - ISW

Президент РФ Володимир Путін використовував Російсько-африканський економічний та гуманітарний форум у Санкт-Петербурзі 27 липня, щоб продовжити зусилля з позиціювання РФ як привабливішого союзника для африканських держав-партнерів, ніж колективний Захід, проте його репутація в Африці залишається зіпсованою через вихід із "зернової угоди", йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW) за 27 липня.

"Окрім типових дипломатичних банальностей та обіцянок продовження співпраці й розвитку, путінська риторика на форумі Росія-Африка не являє собою серйозного відхилення в політиці Кремля щодо африканського континенту... Репутація Путіна й російського уряду, ймовірно, постраждала через низку нещодавніх чинників: вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та удари по українській портовій інфраструктурі (і те, і те мало вирішальне значення для експорту зерна до різних африканських країн), а також його нездатність бути присутнім на конференції та його неможливість бути присутнім на майбутньому саміті БРІКС через винесений проти нього ордер на арешт Міжнародного кримінального суду", - зазначають аналітики.

Як повідомляється, у своєму виступі на пленарному засіданні форуму Путін наголосив на важливості розширення російсько-африканської співпраці та інвестицій РФ у розвиток африканських країн, зокрема звинувативши Україну і Захід у перешкоджанні постачанню Росією зерна і добрив на Африканський континент.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин також був присутній у Санкт-Петербурзі 27 липня і скористався можливістю, щоб неофіційно зустрітися з африканськими лідерами, припускаючи, що ПВК "Вагнер" залишиться значним гравцем в Африці. "Постійні зусилля Пригожина щодо зустрічей з африканськими лідерами і послань до них, імовірно, є частиною зусиль ПВК "Вагнер" зі збереження своїх прибуткових військових і гірничодобувних контрактів в Африці... ПВК "Вагнер" працює над розширенням своїх операцій в Африці, щоб фінансувати свою присутність у Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у конференції Росія-Африка, яка відбулася в Санкт-Петербурзі 27 липня, взяли участь 17 глав африканських держав, тоді як у попередній брали участь 43 африканські лідери.

 

Теги: #isw

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