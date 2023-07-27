Події

22:47 27.07.2023

Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів

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Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів

Президент України Володимир Зеленський у четвер під час робочої поїздки відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів, повідомила прес-служба глави держави. 

"Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу цивільної інфраструктури та історичного центру Одеси", - йдеться у повідомленні.

Президенту повідомили про масштаб руйнувань храму та його поточний стан.

Зеленський заявив, що фахівці мають визначити можливості його поновлення.

Також наголошується, що готовність взяти участь у відновленні собору виявили іноземні партнери.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область 5-ма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 та дві модифікації балістичних ракет Іскандер, значну частину їх збито. Раніше було відомо про 1 загиблого та 21 потерпілого. Серед постраждалих – четверо дітей.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будинки в історичному центрі Одеси. Внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 28 пам'яток архітектури.

Теги: #собор #україна #одеса #зеленський

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