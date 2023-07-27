Події

17:14 27.07.2023

Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

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Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що продовжить контакти з усіма зацікавленими сторонами з приводу відновлення "Чорноморської зернової ініціативи".

"Контакти з усіма сторонами буде продовжено. З Туреччиною, Україною, Росією, іншими сторонами, здатними впливати на світовий ринок агропродукції", - сказав він на пресконференції в штаб-квартирі ООН.

Гутерреш зазначив, що він націлений саме на домовленості, які б відповідали інтересам як Києва, так і Москви.

"Ми маємо бути прагматичними (...). І ми маємо робити все, щоб забезпечити доступ агропродукції та добрив з РФ і України на глобальні ринки", - зазначив він, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він можливим розробити нову "Чорноморську зернову ініціативу" вже без участі російської сторони.

Теги: #гуттереш #зернова_ініціатива

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