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14:06 27.07.2023

Рада продовжила термін дії воєнного стану на 90 діб

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Рада продовжила термін дії воєнного стану на 90 діб

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про пролонгування терміну дії воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №9532 народні депутати підтримали в цілому 347 голосами на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Термін дії воєнного стану в Україні продовжено на 90 діб із 5:30 ранку 18 серпня 2023 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 травня затвердила указ президента, продовживши термін воєнного стану до 18 серпня.

Крім цього, Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації.

За законопроєкт №9533 про затвердження указу президента про продовження терміну проведення загальної мобілізації проголосували 334 народних депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі. Згідно з ухваленим рішенням, термін проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб із 18 серпня 2023 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 травня затвердила указ президента, продовживши термін загальної мобілізації в Україні до 18 серпня.

 

 

Теги: #продовження #воєнний_стан

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