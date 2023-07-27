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12:42 27.07.2023

БЕБ за пів року вилучило контрафактний алкоголь на 650 млн грн

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БЕБ за пів року вилучило контрафактний алкоголь на 650 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за 6 місяців 2023 року внаслідок обшуків та оглядів у межах зареєстрованих 59 кримінальних проваджень вилучили з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей, пов'язаних із незаконним обігом горілчаних виробів і спирту, на суму понад 650 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, за результатами досудових розслідувань у кримінальних провадженнях уже оголошено про підозру 17 особам, 9 проваджень скеровано до суду та винесено 8 вироків.

За інформацією БЕБ, у межах кримінальних проваджень було вилучено 5 ліній із виробництва лікеро-горілчаних виробів на території Чернігівської, Одеської, Полтавської, Волинської та Вінницької областей, а також 375 тонн спиртовмісної продукції, понад 150 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки.

Для порівняння за весь 2022 рік було вилучено близько 109 тонн спиртовмісних виробів і 2 лінії з розливу лікеро-горілчаних виробів, уточнили в БЕБ.

За інформацією правоохоронних органів, на Дніпропетровщині детективи БЕБ викрили осіб, які організували незаконне виробництво рідини з характерним запахом спирту в промислових масштабах. Щодоби тут вироблялося близько 15-20 тонн спирту, який перекачували за допомогою підземного трубопроводу протяжністю близько 1 км у спиртосховище. Вилучено близько 107 тонн рідини з характерним запахом спирту на суму понад 10 млн грн. Сума збитків від несплати акцизного податку та ПДВ становить близько 4 млрд грн.

У Київській області співробітники БЕБ провели обшуки на території складських, виробничих та адміністративних приміщень цукрового комбінату, де виявили та вилучили близько 170 тонн безводного спирту, який реалізували під виглядом складової бензину та біоетанолу, на суму понад 67,5 млн грн.

У Кіровоградській області, на одному із заводів, детективи вилучили понад 100 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів різних торговельних марок, понад 25 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту, 126 тис. марок акцизного податку з ознаками підробки на суму приблизно 20 млн грн.

У двох випадках детективи БЕБ зафіксували відсутність постійного працівника контролювального органу на податковому посту.

Крім того, співробітники направили Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації листи-рекомендації щодо блокування 75 нелегальних вебсайтів, які здійснюють продаж незаконно виготовленої продукції.

У складі Головного підрозділу детективів БЕБ створено відповідні робочі групи за окремими напрямами для протидії нелегальному ввезенню, виробництву та торгівлі тютюновими виробами, алкогольними напоями та пальним.

Як повідомлялося, з початку року за результатами протидії незаконному обігу тютюнових виробів БЕБ вилучило обладнання та продукцію на 750 млн грн.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів з питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки та Національній поліції вжити заходів щодо виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів із виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.

На черговому засіданні в червні ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників регіональних правоохоронних органів за нелегальний продаж підакцизних товарів.

За даними голови парламентського фінкомітету Данила Гетманцева, щомісячні втрати надходжень від трьох підакцизних товарів до держбюджету становлять $1 млрд.

Теги: #алкоголь #контрафакт #беб

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