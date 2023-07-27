Окупанти почали використовувати модифіковані вертольоти Ка-52 на півдні України - британська розвідка

Російські окупанти втратили майже 40 ударних вертольотів Ка-52 після вторгнення в Україну, повідомляють у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер уранці.

Водночас, доки українські сили продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, Ка-52 залишаються "одними з найвпливовіших російських систем озброєння в цьому секторі", зазначають у британській розвідці.

З огляду на це РФ посилила свої сили на півдні України кількома новими сильно модифікованими варіантами Ка-52М, які враховують уроки їх застосування в Сирії.

"Іще одним важливим поліпшенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети ЛБКР, дальність дії якої становить приблизно 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко почали запускати їх за межі досяжності української ППО", - розповіли в британській розвідці.