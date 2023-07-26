Рух мостом через р.Здвиж на стратегічній трасі М-07 відновлено

Рух мостом через річку Здвиж у м. Бородянка Київської області відновлено, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в середу.

Згідно з повідомленням відомства, міст забезпечує пряме сполучення на ділянці дороги "М-07 Київ - Ковель - Ягодин", що являє собою стратегічну трасу, яка бере початок від кордону України з Польщею.

"Міст був зруйнований російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Рух відбувався тимчасовою переправою, яку облаштували поруч із мостом. Утім, вона не могла забезпечити стабільний і безпечний рух вантажного транспорту з ЄС в бік столиці", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що протяжність нового мосту - 102 м. Він має дві смуги руху та два службові проходи. У відомстві зазначили, що міст побудували в стислі строки (7 місяців): роботи над проєктом розпочалися в грудні 2022 року.

У відомстві додали, що міст через річку Здвиж став третім капітально відбудованим мостом у Київській області.

Як повідомлялося, міст у Бородянці було зруйновано російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У липні 2022 року дорожники облаштували проїзд зруйнованим мостом через Здвиж у Бородянці.