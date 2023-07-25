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23:07 25.07.2023

Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів у ЄС, має бути ухвалений - Зеленський

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Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів у ЄС, має бути ухвалений - Зеленський


Президент України Володимир Зеленський вимагає від депутатів Ради ухвалення всіх законів, необхідних для початку переговорів з Євросоюзом про членство.
"Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, має бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори з ЄС щодо вступу, має бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок", - заявив він у відеозверненні у вівторок.
"Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", - заявив Зеленський.
Зеленський також попередив воєнкомів, які "чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, ніби можна нахабніти десь у тилу".
"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідне наших героїчних захисників, кожного і кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - заявив президент.

Теги: #заява #депутати #закони #зеленський

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