Кожен закон, потрібний нашим захисникам і для початку переговорів у ЄС, має бути ухвалений - Зеленський



Президент України Володимир Зеленський вимагає від депутатів Ради ухвалення всіх законів, необхідних для початку переговорів з Євросоюзом про членство.

"Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, має бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори з ЄС щодо вступу, має бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок", - заявив він у відеозверненні у вівторок.

"Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні", - заявив Зеленський.

Зеленський також попередив воєнкомів, які "чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, ніби можна нахабніти десь у тилу".

"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідне наших героїчних захисників, кожного і кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - заявив президент.