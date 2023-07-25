Події

23:04 25.07.2023

Зеленський чиновникам: Ви маєте працювати, а не проводити час за кордоном у вигідних відрядженнях

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Зеленський чиновникам: Ви маєте працювати, а не проводити час за кордоном у вигідних відрядженнях


Президент України Володимир Зеленський звернувся до урядовців і депутатів із вимогою "працювати в Україні в інтересах українського народу".
"Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі чиновники. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести за кордоном, і шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи "пляжами", - вас таких не буде", - сказав він у відеозверненні у вівторок.
"Декому здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, або стіни якихось кабінетів, або перелік якихось повноважень можуть бути закриті від реальності", - сказав президент.
За його словами, "комусь там острови і курорти під час війни, комусь там заробіток у "військкоматі", комусь хабарі в судах. Для будь-яких державних чиновників - це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства".
"Я хочу всіх депутатів, чиновників і всіх інших на державних посадах попередити. Коли шукаєш зброю для держави, коли вся увага до того, щоб була артилерія, були ракети, були дрони, коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яка внутрішня зрада, будь-який "пляж" або будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють", - заявив він.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова помітили в середині липня в п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафу (Мальдіви).

Теги: #чиновники #заява #зеленський

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