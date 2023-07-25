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15:50 25.07.2023

США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО

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США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО

США після майже п'ятирічної перерви знову стали членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

У штаб-квартирі організації в Парижі відбулася офіційна церемонія з підняття американського прапора. На ній була присутня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азулай, перша леді США Джилл Байден і перша леді Франції Бріжит Макрон.

Байден під час своєї промови заявила про важливу роль США у збереженні культурної спадщини та сприяння розвитку освіти і науки у світі.

США вийшли з ЮНЕСКО 31 грудня 2018 року за президента Дональда Трампа. Вашингтон мотивував рішення про вихід необхідністю повної, на його погляд, перебудови ЮНЕСКО, а також негативним ставленням організації до політики Ізраїлю в регіоні. Ізраїль також оголосив про вихід із ЮНЕСКО після того, як у грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Наприкінці червня держави-члени ЮНЕСКО ухвалили резолюцію, що схвалює повернення США до складу організації, повідомило постпредство Польщі.

Теги: #сша #юнеско

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