Події

14:30 25.07.2023

Резніков: Україна продовжить завдавати ударів по Криму і Керченському мосту

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Резніков: Україна продовжить завдавати ударів по Криму і Керченському мосту

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по тимчасово окупованому Росією Криму та Керченському мосту.

Як заявив міністр в інтерв'ю каналу CNN, "усі ці цілі є офіційними", тому що удари по них зменшать спроможність росіян воювати проти України та допоможуть урятувати життя українців.

На запитання, чи має на меті Україна вивести з ладу міст назавжди, Резніков відповів: "Це нормальна тактика - зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше пального, отримати більше їжі тощо. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них".

Говорячи про те, чи планує Україна у відповідь завдавати ударів по російських кораблях у Чорному морі, Резніков сказав, що Україна має можливості.

"Ми маємо зброю, як було з крейсером "Москва", і якщо нам загрожуватимуть у Чорному морі, ми повинні будемо відповісти", - зазначив він.

 

Теги: #крим #резніков

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