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10:53 25.07.2023

У ГУР розкрили деталі перехопленої російської доповіді про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

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У ГУР розкрили деталі перехопленої російської доповіді про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

Деталі закритої підсумкової доповіді "Про роботу російської частини Спільного координаційного центру у ході реалізації ініціативи", присвяченої технологіям перешкоджання реалізації роботи "зернового коридору", які в підсумку призвели до остаточного розриву угоди, розкрили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляється на сайті ГУР у вівторок, так званий Спільний координаційний центр бачив своїм головним завданням максимальне зменшення обсягу зерна, яке вивозили в межах "зернової угоди", а заходи зі зриву угоди було розбито на декілька етапів, які реалізовували з кінця жовтня 2022 року.

"Ці заходи дозволили росіянам стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів", - ідеться в повідомленні.

Окрему увагу було звернено на зрив постачань зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати Чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях".

У підсумку автори доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дозволить при вирішенні подібних задач досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

Отже, зазначають у ГУР, у разі продовження "зернової угоди" росіяни використовуватимуть весь накопичений досвід для ефективного зриву домовленостей.

"Документ свідчить, що всі дії по зриву "зернової угоди" – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок у його реалізації", - наголошують у повідомленні.

Теги: #гур #зернова_угода

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